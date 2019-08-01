مسؤول إيراني: أميركا لا تخشى من الصواريخ فحسب بل من منطق طهران أيضا

أوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس كدخدائي، ردًّا على فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أنّ "الولايات المتحدة لا تخشى من الصواريخ فحسب، بل من منطق إيران أيضًا".
ولفت إلى أنّ "فرض الحظر على ظريف يعني أنّ تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب كافّة وسائر مسؤولي إدارته بشأن رغبتهم في الحوار والتفاوض، ليست إلّا أكذوبة"، مركّزًا على أنّ "فرض حظر على ظريف يعني كذب حرية التعبير الّتي تدّعى أميركا وجودها، وهذا الحظر يعني أيضًا سقوط تمثال الحرية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت يوم أمس الأربعاءن عقوبات على ظريف.
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