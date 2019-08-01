مسؤول إيراني: أميركا لا تخشى من الصواريخ فحسب بل من منطق طهران أيضا

أوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ​إيران​ عباس كدخدائي، ردًّا على فرض ​الولايات المتحدة الأميركية​ عقوبات على وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، أنّ "الولايات المتحدة لا تخشى من ​الصواريخ​ فحسب، بل من منطق إيران أيضًا".

ولفت إلى أنّ "فرض الحظر على ظريف يعني أنّ تصريحات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كافّة وسائر مسؤولي إدارته بشأن رغبتهم في الحوار والتفاوض، ليست إلّا أكذوبة"، مركّزًا على أنّ "فرض حظر على ظريف يعني كذب ​حرية التعبير​ الّتي تدّعى أميركا وجودها، وهذا الحظر يعني أيضًا سقوط ​تمثال الحرية​".

وكانت ​وزارة الخزانة الأميركية​ قد فرضت يوم أمس الأربعاءن عقوبات على ظريف.