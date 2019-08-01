اشار عضو كتلة المستقبل النائب ​وليد البعريني​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "من عكار، خزان الجيش، الى كل ​لبنان​ نحيي ​قيادة الجيش اللبناني​ وضباطه وعناصره الذين يحفظون بتضحياتهم هذا البلد"، مضيفا:"في عيد الجيش لكم التحية، حماكم الله لتحفظوا لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: تحية لقيادة الجيش اللبناني وضباطه وعناصره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.