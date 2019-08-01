"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن تموز: 388 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة

أعلنت ​وزارة الطاقة والمياه​، أنّ "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تموز هو: 388 ليرة لبنانية عن كل كيلواط ساعة".

وأوضحت في بيان، أنّ "للمشتركين بالعدادات:

- قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 388 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 388 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

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- قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 388 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تُضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "هذه التعرفة مبنيّة على أساس سعر وسطي لصفيحة ​المازوت​ (20 ليتر) لشهر تموز البالغ 17394 ل.ل.، وذلك بعد احتساب كامل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها"، مبيّنةً أنّ "هذه التسعيرة قد صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقًا لقرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة ​المولدات الخاصة​، واستنادًا إلى آليّة التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية و​الإقتصاد​) المُعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والّتي حَدّدت مسؤوليّة وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة، استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

وذكرت أنّه "تُضاف نسبة 10% على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبليّة أو في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة"، معلنةً "أنّها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتبًا حول تسعيرة تموز 2019 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".