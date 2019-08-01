جنبلاط هنأ بعيد الجيش: نأمل ان يخرج البعض من عقلية الجبهات

هنأ رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ​الجيش اللبناني​ بعيده، قائلا "هو درع الوطن وحامي السلم الاهلي والاسقرار مع كافة الاذرع الامنية وعلى امل ان يخرج البعض من عقلية الجبهات وان يكون قولا وعملا مع ​الطائف​ بعيدا عن التفسيرات والتأويلات، ​المستقبل​ اهم من الماضي المتحجر هكذا تقول الارصدة المتقدمة والعلمية".

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