وديع الخازن ابرق لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقائد الجيش مهنئا بعيد الجيش

أبرق رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، وقائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ مهنئا بحلول العيد الـ74 للجيش اللبناني، ومنوّهًا بالإنجازات التي تقوم بها ​المؤسسة العسكرية​ والتي حققت فيها حضورًا مميزًا لتأمين الإستقرار الأمني في البلاد، بتوجيهات ورعاية من فخامة رئيس الجمهورية الساهر الدائم على حسن سير هذه المؤسسة الوطنية.

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