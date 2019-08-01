الصناعة طلبت من ديوان المحاسبة الغاء المناقصات العمومية التي تسبعد الصناعات الوطنية

وجهت ​وزارة الصناعة​ كتابا إلى ​ديوان المحاسبة​ للتحقق من الشكوى المقدمة من شركة "​البحر المتوسط​ للكابلات" ضد ​شركة كهرباء قاديشا​، لاستبعادها من احدى المناقصات التي أجرتها، بما يتنافى مع التعميم الذي سبق لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن أصدره، طالبا فيه "الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في ​لبنان​ عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض".

ولفتت إلى أنه "مع العلم أن الشركة المعنية أثبتت مطابقة منتجاتها للمواصفات الوطنية والعالمية وهي حاصلة على افادة من ​مؤسسة كهرباء لبنان​ تسمح لها باستعمال منتجاتها لتطابقها مع مواصفات المؤسسة بما يدحض كتاب شركة كهرباء قاديشا بهذا الخصوص" وطلبت من ديوان المحاسبة "درس امكانية الغاء المناقصات التي تستبعد الصناعات الوطنية بحجة عدم توفر الماوصفات خلافا للواقع والمستندات".