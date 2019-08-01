لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "يبدو أنّ مسار جريمة ​قبرشمون​ في ​المحكمة العسكرية​ يسير بشكل ممتاز، لذا لا نرى مبرّرًا لتأخير الدعوة إلى جلسة حكوميّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: مسار جريمة قبرشمون بالمحكمة العسكرية ممتاز ولا مبرر لتأخير الدعوة لجلسة حكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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