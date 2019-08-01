مجهولون احرقوا نفايات في سير وبخعون بالضنية

أقدم مجهولون على إحراق أكوام من النفايات في بلدتي سير وبخعون في الضنية مما أدى إلى انبعاث الدخان الأسود، والروائح الكريهة منها، فيما عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران.
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