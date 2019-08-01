واكيم: الجيش أثبت قدرته على حماية الوطن من المخاطر وهو العمود الفقري لقيام الدولة

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى "أنّنا نهنئ اللبنانيين في ​عيد الجيش اللبناني​ الّذي أثبت على مرّ التجارب قوّته وقدرته على حماية الوطن كلّ الوطن، من كلّ المخاطر".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الجيش هو العمود الفقري لقيام الدولة، القادر على بسط سيادتها على كامل التراب اللبناني". وهنأ الجيش قائلًا: "قيادةً، ضباطًا وأفرادًا، كلّ عام وأنتم سياج الوطن. كل عام وأنتم حماة الـ10452 كيلومترًا مربعًا".