حبيش: لنقف خلف تضحيات الجيش ونجتمع حول الوطن لا عليه

وجه النائب ​هادي حبيش​ رسالة بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس ​الجيش اللبناني​، قال فيها :" للجيش اللبناني في وجداننا كل الحب والوفاء، ننحني اجلالا واحتراما لتضحيات ودماء شهدائه وآلام جرحاه، ففي الوقت الذي نجد بعض السياسيين يرفعون خطاب التوتير والمذهبية، نرى الجيش يصلح ما افسده عطاروا ال​سياسة​، ويوحدنا حول الوطن".

اضاف حبيش "نطالب السياسيين جميعا بان يقفوا خلف تضحيات جيشنا الذي يستأهل منا، ان نتواضع قليلا، وان نجتمع حول الوطن لا عليه، تحية لجيشنا البطل في عيده قيادة وضباطا ورتباء وافراد، وكل عام وانتم درعنا الشرعي والوحيد".