أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​، أنّ "جيشنا سياجنا وعصب أوصال أمتنا. ذخيرته الحيّة محبّة أبنائه، وسلاحه الأمضى وحدتنا الوطنية". وهنأ ​الجيش اللبناني​ بمناسبة عيده، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "كل عام والجيش اللبناني سيّد الساحات، لا شريك له".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي: جيشنا سياجنا وعصب أوصال أمتنا ووحدتنا الوطنية هي سلاحه الأمضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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