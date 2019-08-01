انتخاب علي حسين طباجة رئيسا للاتحاد اللبناني للنقابات السياحية

جرت ​انتخابات​ الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية وفاز علي حسين طباجة برئاسة الاتحاد ومحمد عباس الحلاني نائبا للرئيس، زياد جان شاهين امين السر العام، اهاب علي رعد امين سر اول، احمد عصام حرقوص امين سر ثان، محمد حسن كنعان امين صندوق، محمد مهدي عمرو محاسبا، ابراهيم علي الزيدي مفوض اعلام امين ابراهيم خياط، ​محمد حسين​ فقيه، محمد امين حمد وحسين احمد علي اعضاء مستشارين .

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