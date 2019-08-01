الراعي: لدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها وإمكانياتها المادية والمعنوية

وجه غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي للبنانيين عامة وللجيش اللبناني خاصة قائدا وضباطا ورتباء وأفرادا في عيده الرابع والسبعين اخلص التهاني، سائلا الله ان ينعم على عناصر هذه المؤسسة الضامنة لاستقرار لبنان بالمزيد من التقدم والعافية لتواصل مهمتها المقدسة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وترسيخ مناخ من الطمأنينة بين اللبنانيين يضمن العيش المشترك ونبذ كل المحاولات للمس بوثيقة الوفاق الوطني وطالبا الرحمة لشهدائه الأبطال والشفاء العاجل لجرحاه.
وإذ نوه غبطته بالمهمات النوعية التي نفذها الجيش اللبناني ولا يزال على ارض الوطن انطلاقا من عقيدته الوطنية بحفظ سيادة وامن لبنان وشعبه، شدد على وجوب دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها وإمكانياتها المادية والمعنوية التي لم تستغلها يوما الا في تنفيذ مهمات وطنية .
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