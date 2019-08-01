باسيل: في عيدك نجدّد الثقة بك وننحني لذكرى شهدائك يا جيش لبنان الأبيّ

اشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الجيش، الى انه "تحمي الحدود ، تهزم ​الإرهاب​ وتبسط الأمن.في عيدك نجدّد الثقة بك وننحني لذكرى شهدائك يا جيش ​لبنان​ الأبيّ".

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