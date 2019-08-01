شربل: لبنان غير قابل للعيش في ظل النظام القائم

اشار وزير الداخلية الاسبق ​مروان شربل​ الى ان "الكلمة الوحيدة التي صدقتها خلال جلسات نقاش ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​ هي كلمة النائب ​سليم سعادة​ عندما قال نحن نكذب والجميع يعلم ذلك"، معتبرا ان "هناك حلين في ​لبنان​، اما الانتقال الى نظام مدني او الانتقال الى نظام فدرالي"، مشددا على ان "لبنان غير قابل للعيش في ظل النظام القائم".

وفي حديث تلفزيوني أكد شربل أنه "لا يمكن تغيير حرف واحد في ​اتفاق الطائف​ واقول للمسلمين وللمسيحين نحن اليوم على حافة الانهيار"، معتبرا انه "كلما ابتعد الوجود المسيحي عن لبنان يقترب الخلاف السني الشيعي".