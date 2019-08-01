اشار وزير الداخلية الاسبق مروان شربل الى ان "الكلمة الوحيدة التي صدقتها خلال جلسات نقاش الموازنة في مجلس النواب هي كلمة النائب سليم سعادة عندما قال نحن نكذب والجميع يعلم ذلك"، معتبرا ان "هناك حلين في لبنان، اما الانتقال الى نظام مدني او الانتقال الى نظام فدرالي"، مشددا على ان "لبنان غير قابل للعيش في ظل النظام القائم".
وفي حديث تلفزيوني أكد شربل أنه "لا يمكن تغيير حرف واحد في اتفاق الطائف واقول للمسلمين وللمسيحين نحن اليوم على حافة الانهيار"، معتبرا انه "كلما ابتعد الوجود المسيحي عن لبنان يقترب الخلاف السني الشيعي".
كانت هذه تفاصيل خبر شربل: لبنان غير قابل للعيش في ظل النظام القائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.