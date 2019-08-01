جشي: من المؤسف ان يدير البعض ظهره للناس

اعتبر النائب ​حسين جشي​ أن "​الشعب اللبناني​ يمر اليوم في ظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي فإنه من المفترض أن تسارع الحكومة والمعنيين في هذا البلد إلى معالجة المشاكل الحياتية للناس، وتأمين فرص عمل، ومراجعة كل أمر يؤدي إلى تخريب البلد، وأما أن يدير البعض ظهره للناس، فهذا أمر مؤسف ولا يصح على الإطلاق".

وفي تصريح له دعا جشي "​الحكومة اللبنانية​ إلى الانعقاد في أسرع وقت ممكن، لأنه لا يصح أن تتعطل عندما تحصل أي مشكلة معينة، بل على العكس تماماً، حيث أنها يجب أن تلتئم على وجه السرعة في حال حدوث أي مشكلة في البلد لتعالجها ضمن القانون ومؤسسات الدولة التي من شأنها أن تصدر القرار المناسب، وأما أن يبقى البلد معطلاً، فهذا أمر لا مصلحة لأي أحد فيه".