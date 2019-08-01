الرئيس الأميركي وزوجته سيزوران بولندا والدنمارك

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واشنطن: أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا سيزوران بولندا والدنمارك بعد شهر.

وقال البيت الابيض الأربعاء إن الرحلة ستبدأ في 31 أغسطس وتستمر حتى 3 سبتمبر، بعد أسبوع من حضور ترمب قمة مجموعة السبع السنوية.

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سيحضر ترمب وزوجته في بولندا مناسبة إحياء الذكرى الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية. وكانت بولندا استقبلت الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في 2017، والذي استقبل في يونيو بدوره في البيت الأبيض نظيره البولندي أندريه دودا، وأعلن عن إرسال ألف جندي أميركي اضافي إلى هذا البلد.

وتعتبر وارسو الوجود العسكري الأميركي على أراضيها ضمانة أمنية. من جانب آخر، قبل الرئيس الأميركي دعوة ملكة الدنمارك مارغريت الثانية إلى زيارة البلاد.

جاء في بيان البيت الأبيض إن "زيارتي الرئيس والسيدة الأولى ستؤكدان على الروابط التاريخية بين الولايات المتحدة وبولندا والدنمارك وكذلك رغبتنا في التصدي للعديد من التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة".

