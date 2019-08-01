ترمب يمنح البرازيل مكانة "الحليف العسكري الرئيس"

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واشنطن: منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء البرازيل مكانة الحليف العسكري الرئيس للولايات المتحدة، ما سيُسهّل شراء برازيليا أسلحة أميركيّة متطوّرة.

وكتب ترمب في مذكّرة إلى وزارة الخارجيّة الأميركيّة أنّه يمنح جمهوريّة البرازيل الاتّحادية مكانة "حليف عسكري رئيس للولايات المتحدة خارج الناتو".

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وتتمتّع 17 دولة أخرى، بما فيها إسرائيل ومصر والأرجنتين ونيوزيلندا وتايوان، بهذا الوضع، الذي يُتيح لها الحصول على أسلحة أميركيّة، ويسمح بتعاون عسكري إضافي مع واشنطن.

يعمل ترمب على بناء علاقات أوثق مع الرئيس البرازيلي اليميني المتطرّف جايير بولسونارو الذي تولّى السُلطة في يناير ويُطلَق عليه أحيانًا لقب "ترامب الإستوائي".

وأعلن ترمب الثلاثاء نيّته العمل على اتّفاقية تجارة حرّة مع برازيليا، قائلًا "البرازيل شريك تجاري كبير. لديّ علاقة كبيرة مع البرازيل وعلاقة رائعة مع رئيسها".