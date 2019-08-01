الحكومة الفنزويلية والمعارضة تستأنفان محادثاتهما

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كراكاس: استأنف مندوبو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو محادثاتهما الأربعاء في بربادوس، لمحاولة حلّ الأزمة السياسيّة في فنزويلا، بحسب ما ذكر الجانبان.

وكتب النائب المعارض ستالين غونزاليس على تويتر "أطلقنا جولةً جديدة من الاجتماعات في إطار آليّة أوسلو"، في إشارةٍ إلى المحادثات التي تجري بوساطة النروج.

من جهتها، أكّدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في مؤتمر صحافي أنّ المسؤولين الحكوميين موجودون في بربادوس.

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بعد اتّصالات واجتماع أوّل في أوسلو في منتصف مايو، استؤنفت المناقشات في بربادوس في 8 يوليو لفترةٍ غير محدّدة، قبلَ أن تتوقّف.

وتقول المعارضة إنّ هدفها إخراج مادورو من السُلطة وإجراء انتخابات جديدة. وهي تعتبر أنّ الولاية الجديدة التي بدأها الرئيس الاشتراكي في يناير غير شرعيّة، لأنه ناتجة برأيها من انتخابات مزوّرة.

لكنّ مادورو يرفض بشكل قاطع الاستقالة، ويعتبر أنّ المحادثات بين الفنزويليّين يجب أن تؤدّي إلى "تعايش ديموقراطي" بين السُلطة التي يقودها والمعارضة.

