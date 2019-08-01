"العربية": مقتل نجل أسامة بن لادن على يد المخابرات الأمريكية

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أقرت وسائل إعلام أمريكية بمقتل "حمزة"، نجل أسامة بن لادن، في وقت سابق، خلال عملية أدارتها المخابرات الأمريكية، حسبما أفادت قناة "العربية".
وفي وقت سابق من العام الجاري، انضم حمزة بن لادن إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، وخصصت مكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن الأسماء الموجودة بها "الرؤوس الثمينة".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن، أحد القادة البارزين للتنظيم الإرهابي.
وعلى نهج والده، ظهر اسم حمزة بن لادن، عبر رسائل صوتية عام 2015، دعا فيها إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة، انتقاما لمقتل والده على يد قوات أمريكية عام 2011، لتعلنه لاحقا الولايات المتحدة، إرهابيا دوليا.
وكان حمزة واحدا من كثيرين من أفراد أسرة بن لادن، الذين انتهى بهم الحال في إيران بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
شاهد الفيديو: مسؤولون أميركيون يتحدثون عن موت بن لادن الإبن ووريث زعامة تنظيم القاعدة - من Euronews
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عشرات القتلى من المدنيين بينهم أطفال في انفجار قنبلة على جانب طريق غرب أفغانستان
قال مسؤولون أفغان يوم الأربعاء إن عبوة ناسفة انفجرت في غرب أفغانستان مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا كانوا في حافلة وإصابة 27 آخرين. وتتدهور حالة الأمن في أفغانستان هذا العام حيث تشن حركة طالبان ومقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية هجمات شبه يومية على القوات الأفغانية وموظفي الحكومة والمدنيين. وقال محب الله محب المتحدث باسم الشرطة الإقليمية إن الانفجار وقع في منطقة آب خرما بإقليم فراه على الطريق السريع بين عاصمتي إقليمي هرات وقندهار. وأضاف "كان متمردو طالبان قد زرعوا القنبلة توا لاستهداف قوات الأمن الأفغانية والأجنبية". وقال إن معظم القتلى والمصابين من النساء والأطفال. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. ويقع إقليم فراه على الحدود مع إيران. ونفى مسؤول باسم طالبان مسؤولية الحركة عن الهجوم قائلا إن مقاتلي الحركة غير مسؤولين عن زرع ألغام أرضية في المنطقة. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد "طالبان لم تنفذ الانفجار، ونحن نتحرى الأمر". ووقع الهجوم قبل استئناف محادثات سلام بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن طالبان أملا في التوصل لاتفاق على جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية تقدمها الحركة. غير أن العنف استمر دون هوادة رغم المحادثات. إقرأ أيضاً: المجلس العسكري يعلق الدراسة في جميع أنحاء السودان بعد مقتل ستة مدنيين بينهم أربعة تلاميذ كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين للمرة الثانية في أسبوع لندن تدعو قوى غربية إلى اجتماع في البحرين لمناقشة "خطة هرمز" ويقول مسؤولون حكوميون وآخرون في مجال الإغاثة إن أعداد القتلى والمصابين في ازدياد بسبب العبوات الناسفة الجديدة التي تزرعها طالبان. وتسيطر حركة طالبان اليوم على مساحة من الأراضي أكبر من أي وقت منذ الإطاحة بها قبل قرابة 18 عاما. وتقول دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إن أكثر من 1415 مدنيا أفغانيا سقطوا بين قتيل وجريح العام الماضي بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب. وفي إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان على الحدود مع باكستان، سقط ضحايا مدنيون في اشتباكات بين طالبان والقوات الأفغانية يوم الأربعاء. وقال سهراب قادري، وهو عضو في مجلس إقليم ننكرهار، إن قوات خاصة أفغانية أجرت عمليات في منطقة جاندوماك الخاضعة لسيطرة طالبان. وأضاف "قُتل اثنان من مقاتلي طالبان وخمسة مدنيين". وذكرت الأمم المتحدة في تقرير منشور يوم الثلاثاء أن 3812 مدنيا أفغانيا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في النصف الأول من عام 2019 خلال الحرب على الجماعات المتشددة، وأن هذا يشمل زيادة كبيرة في عدد من سقطوا على يد الحكومة والقوات الأجنبية. وتقول القوات الأفغانية والأجنبية إن المدنيين الأفغان يسقطون خلال هجمات برية أو ضربات جوية لأن المقاتلين يتخذونهم دروعا بشرية.
Euronews (Ar)
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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين للمرة للمرة الثانية في أسبوع
قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى فجر اليوم، الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة فقط من عملية إطلاق مشابهة. وترى وزارة الدفاع أن الهدف من توقيت الاختبارات العسكرية لدى الجارة الشمالية هو زيادة الضغط على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة التي يجريها الحليفان مستقبلاً. في السياق نسبت وكالة أنباء يونهاب إلى رئاسة الأركان الكورية الجنوبية قولها إن "سيول تراقب الوضع تحسباً لاختبارات عسكرية جديدة، كما أنها اتخذت "وضعية الاستعداد". وأوضح مصدر في وزارة الدفاع أن الصاروخين حلقا نحو 250 كيلومتراً كما تشير المعلومات إلى أن النوع الذي تمّ إطلاقه اليوم قد يكون مشابهاً للنوع الذي أطلق في 25 تموز/يوليو " قبل أن يسقطل في بحر اليابان أو كما تسميه كوريا الشمالية بحر الشرق. وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين، قصيري المدى، في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، الشهر الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي. وبحسب ما قاله خبراء لوكالة رويترز للأنباء، إن صاروخي الأسبوع الفائت، اللذين أطلق عليهما اسم كي.إن 23، قادران على تخطي المنظومات الدفاعية الصاروخية المعادية، لأنهما مزودان بتكنولوجيا تتيح لهما التخفي عن شاشات الرادار. طوكيو : ما زلنا نسعى إلى قمة مع بيونغ يانع قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي ، إن الاختبار العسكري الذي أجرته بيونغ يانغ لم يؤثر مباشرة على اليابان وأضاف أن طوكيو تعمل مع الحلفاء لدراسة الوضع في المنطقة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن آبي قوله للصحافيين "سنتابع التعاون مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين". وكان متحدث باسم الحكومة اليابانية قد قال، فجر اليوم، إن اليابان ما تزال تسعى لعقد قمة غير مشروطة مع كوريا الشمالية على الرغم من الاختبار العسكري الأخير. وفيما يتعلق بالمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ، قال مسؤول كبير في إدارة البيت الأبيض إن مسؤولاً من كوريا الشمالية أبلغ الأميركيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات العملية التي تهدف إلى استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية ستبدأ قريباً جداً. غير أن موعدا لم يحدد بعد كما أن أيَّا من الجانبيْن لم يعطِ تفاصيلَ إضافية عنه. وأبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو ، تفاؤلاً بالمسار الدبلوماسي رغم التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية في الخامس والعشرين من تموز/يوليو بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى. وقال مصدر دبلوماسي إنه كان من المتوقع عقد اجتماع بين بومبيو ووزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ، على هامش منتدى أمني لجنوب شرق آسيا في بانكوك هذا الأسبوع، لكن يونغ ألغى مشاركته في المؤتمر. شاهد: كيم جونغ أون يشرف على اختبار سلاح تكتيكي من نوع جديد كوريا الشمالية تطلق صاروخين في البحر وشكوك حول مصير المحادثات النووية
Euronews (Ar)
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شاهد: تقرير صحفي من تحت مياه الفيضانات في باكستان
أثار المراسل الصحفي الباكستاني أزادار حسين جدلا واسعا عقب ظهوره في نشرة الأخبار وهو يقدم تقريرا مباشرا من وسط المياه. وظهر أزاد حسين خلال التقرير الذي بثته قناة "جي تي في " المحلية، والتي يعمل لديها المراسل وجسمه مغمورا داخل المياه التي وصل مستواها إلى عنقه، وهو يتحدث عن كارثة الفيضانات الأخيرة التي ضربت منطقة كوت شتا وسط البلاد. وأوضح مذيع قناة "جي تي في" أن "صحافييهم اضطروا إلى دخول الماء للحديث عن المصاعب التي يواجهها السكان المحليون". وباستثناء رأسه والميكروفون لم يرَ المشاهدون جسم أزادار حسين الذي أكد أن مياه الفيضانات غمرت مساحات واسعة جدا من الأراضي الزراعية، وباتت تهدد المناطق السكنية. وأشار المراسل الصحفي إلى أن السكان أكدوا أن سلطات المنطقة لم تدّخر أدنى جهد لمواجهة هذه الكارثة التي تسببت في غرق المحاصيل الزراعية، مضيفا أن مياه الأمطار تتجه نحو التجمعات السكنية. وقال أزادار حسين في تقريره إن السكان المحليون احتجوا وناشدوا رئيس وزراء البنجاب ورئيس الوزراء عمران خان بضرورة اتخاذ إجراء سريع لإنقاذهم من ويلات الفيضانات. وتباينت ردود الأفعال بخصوص التقرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ دافع البعض عن سلامة المراسل الصحفي بينما أكد آخرون أنّ التقرير أظهر مطبات في الدعاية التي تحظى بها بعض شركات الأخبار من قبل الصحفيين. وقال حسن شاه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "إنه يرفع مستوى الصحافة إلى ما لا نهاية". وأشارت بريانكا باتيل إلى تفاني الصحفي في عمله بقولها: "إن تفاني حسين يتجاوز الكلمات". وأضافت: "هذا مستوى آخر، المجد لهذا الرجل". أما الصحفي الباكستاني عمر قريشي فقد شدّد على الجانب الجاد الذي يدير تقريرا من هذا النوع حيث قال: "إنها تخبرنا بالكثير عن الطريقة التي تعامل بها المؤسسات الإعلامية موظفيها، وخاصة المراسلين الذين يعملون في المناطق النائية ...على افتراض أنه لم يكن جالسا، فهذا بصراحة أمر خطير وأشك كثيرا في أنه حصل على تأمين على الحياة من صاحب العمل". وشهد إقليم السند في جنوب باكستان مؤخرا تساقط كميات معتبرة من الأمطار الموسمية والتي تسببت في فيضانات ودمار كبيرين، وحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فقد لقي 71 شخصا على الأقل حتفهم في باكستان الشهر الماضي بسبب الأمطار. للتذكير، كثيرا ما تشهد مناطق جنوب آسيا وقوع فيضانات خلال موسم الأمطار الموسمية، الذي يبدأ في يوليو-تموز ويستمر حتى نهاية أغسطس-آب. للمزيد: مقتل المئات جراء الفيضانات في اسيا فيضانات في الصين وباكستان والهند
Euronews (Ar)
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مسؤولون أميركيون يتحدثون عن موت بن لادن الإبن ووريث زعامة تنظيم القاعدة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.