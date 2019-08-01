طالبة بريطانية تفتح باب الطائرة وتسقط إلى حتفها في مدغشقر

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وأوضح المصدر، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الشابة آلانا كوتلاند، البالغة من العمر 19 عاما، توفيت أثناء عملية تدريبية في شمال شرق الدولة الأفريقية.
وتابع أن آلانا سقطت من طائرة خفيفة من طراز "سيسنا"، بعد أن كانت تجري بحثا في منطقة "أنجاجي" النائية يوم الخميس الماضي.
فيما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشابة لقت مصرعها بعدما أزالت حزام الأمان وفتحت باب الطائرة ثم سقطت من على ارتفاع 1066 مترا.
وذكر المحققون أن الضحية عانت من مرض "جنون الارتياب"، الأمر الذي جعلها تقدم على هذا الحادث، رغم محاولة زميلها منعها من القفز.
وما تزال السلطات الأمنية تكافح من أجل العثور على جثة كوتلاند، رغم أن السكان المحليين يخشون أن العثور عليها مستحيل بسبب صعوبة تحديد موقع سقوطها.
وقالت أسرة آلانا، في بيان، إن الحادث خلف "حزنا عميقا" في نفوس أقاربها، مضيفة أن الشابة كانت "متعطشة لاكتشاف الكثير من مناطق العالم".
وتابعت "كانت ابنتنا ألانا شابة مستقلة ومحبوبة.. كل من عرفها يشهد بحسن سلوكها. كانت متحمسة للشروع في المرحلة التالية من تعليمها، حيث كانت في فترة تدريب في مدغشقر لتكمل دراستها في العلوم الطبيعية".
وأصدر الدكتور ديفيد وودمان، من كلية روبنسون بجامعة كامبريدج، بيانا خاصا، قدم فيه خالص تعازيه لأسرة طالبة العلوم الطبيعية.
وقال "شعرت كلية روبنسون بصدمة شديدة بعد نبأ وفاة آلانا.. لقد قدمت، خلال تواجدها معنا، مساهمة كبيرة في العديد من جوانب الحياة.. سنفتقدها بشدة".
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شاهد: أكثر من 700 امرأة تشارك بعيد الصواني في مدينة تومار البرتغالية
شاركت أكثر من 700 امرأة تحمل صوانٍ مزينة بالورود الثقيلة في مهرجان الصواني التقليدي بمدينة تومار في البرتغال يوم الأحد. يحدث العرض فقط كل أربع سنوات ويجذب مئات الآلاف من الزوار، كونه تقليدا دينيا يعود الى القرن السادس عشر. وقد وصل عدد الصواني المزينة الى 748 صينية كتكريم للروح القدس في المسيحية، تُحمل من خلال أعمدة عامودية الشكل على رؤوس النساء أثناء العرض وهي مليئة بالخبز والزهور، وتزن حوالي 16 كيلوغرام (حوالي 35.2 رطل). كما يرافق كل امرأة رجل يقف بجانبها يتدخل للمساعدة وقت الضرورة.
Euronews (Ar)
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ترامب يهاجم تيريزا ماي بعد قضية تسريبات مذكرات السفير البريطاني
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراسة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد أن عبرت صراحة عن دعمها للسفير البريطاني في واشنطن في قضية تسريب مذكرات سرية دبلوماسية. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أنا أنتقد بشدة طريقة إدارة المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء تيريزا ماي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، واصفا ذلك بـ "الفوضى". وتابع ترامب قبل أن يستمر في انتقاد السفير البريطاني كيم داروش "لقد أخبرتها عن طريقة التعامل مع البريكسيت ولكنها فضلت القيام بالعكس". ومضى ترامب في إنتقاداته إلى أبعد من ذلك حين وصف الدبلوماسي البريطاني بأنه "غير مستقر" و "غير كفء، لا أعرف السفير ولكنه ليس محبوبًا وسمعته سيئة جيدًا في الولايات المتحدة. لن يكون لدينا المزيد من الاتصالات معه". وفي الآخير أشاد ترامب بإستقالة تيريزا ماي وتعيين رئيس وزراء جديد". هذا وتشتد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، حيث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث سايق بلهجة شرسة حيث قال "لا تؤدي الإدراة البريطانية واجباتها كما ينبغي" وهي " خرقاء " و"تفتقر للكفاءة"، و"لا نرى حقا أن هذه الإدارة ستصبح أكثر طبيعية وأقل اختلالا وأقل تقلبا وأقل تمزقا بالخلافات وأقل حماقة وانعداما للكفاءة من الناحية الدبلوماسية". الخلاف بين البلدين اندلع مباشرة بعد نشر سلسلة من مذكرات سرية للسفير تمّ تسريبها إلى صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية التي قامت بنشرها يوم أمس الأحد. وفور نشر الصحيفة لتقريرها بدأت حكومة لندن إجراء تحقيق في تسريب رسائل إلكترونية للسفير كيم داروش، فيما كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني، توم توغندهات، يشدد على أن "أيا كان المسؤول (عن التسريب) يجب أن يتمّ التحقيق معه". المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قال اليوم الاثنين إن الحكومة أبلغت واشنطن بأن تسريب مذكرات يصف فيها السفير البريطاني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "لا تؤدي واجباتها كما ينبغي" أمر يدعو للأسف. وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين "تم الاتصال بإدارة ترامب للتعبير عن رأينا وهو أننا نعتقد أن التسريب غير مقبول. حدوث ذلك أمر يدعو بالطبع للأسف". ترامب غاضب ترامب الذي سمع الكثير من الانتقادات اللاذعة عن أدائه السياسي، يبدو أنه لم يكن يتوقع أن يسمع انتقاداً شديد الإيلام من سفير بريطانيا في بلاده، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع حكومتي البلدين، ولدى مغادرته موريس تاون في نيوجيرزي متوجها إلى واشنطن، انتقد ترامب داروش، قائلا إنه "لم يخدم بريطانيا بشكل جيد"، وربما أن الرئيس الأمريكي اكتفى بالتعبير عن غضبه من غير أن يتنقّل به من مربع إلى آخر. الخارجية البريطانية لم تنف ولم تؤكد صحة التسريبات، غير أن "الغارديان" نقلت عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله: إن شعبنا يتوقع أن يزوّد السفراء حكومة بلادهم بتقييم أمين وصريح للسياسة في البلد الذي يعينون به، وإن آراءهم ليست بالضرورة قيد التبني من قبل الوزراء أو الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة تدفع رواتب لهم ليكونوا صريحين. المتحدث باسم الخارجية البريطانية شدد على أنه "من المهم أن يتمكن سفراؤنا من تقديم النصيحة وأن تظل سرية"، وقال مضيفاً: " إن فريقنا في واشنطن على علاقات قوية بالبيت الأبيض وستصمد هذه العلاقات دون شك في وجه مثل هذا السلوك الشرير". للمزيد في "يورونيوز": بريطانيا تقول لأمريكا: تسريب مذكرات السفير "أمر يدعو للأسف" هل تتأثر العلاقة بين واشنطن ولندن بعد وصف السفير البريطاني لإدارة ترامب بالخرقاء ؟ صحيفة: السفير البريطاني في أمريكا يصف إدارة ترامب بأنها "خرقاء" "معارك بالسكاكين" وحسب "ذا ميل أون صنداي" ، فقد نقل داروش لوزارته أن ما يتردد على نطاق واسع في أميركا حول "الفوضى والصراعات العبثية" داخل البيت الأبيض والتي نفاها ترامب واصفا إياها بالأخبار الكاذبة، هي حقيقة على الأغلب، وقالت الصحيفة: إن داروش أشار في مذكرته إلى أن تقارير إعلامية عن "معارك بالسكاكين" داخل البيت الأبيض "صحيحة في معظمها". الصحيفة البريطانية لفتت إلى أن السفير داروش هو من بين أكثر السفراء البريطانيين خبرة، وكان قد بدأ منصبه في واشنطن في شهر كانون الثاني/يناير في العام 2016 وذلك قبل فوز ترامب بمنصب الرئاسة. وفي مذكراته، المشار إليها قال السفير كيم داروش إن ترامب "يشع اضطرابا" ونصح المسؤولين في لندن بأنهم إذا أرادوا التعامل معه بفاعلية "فعليكم بطرح أفكاركم ببساطة بل وبفظاظة". ترامب وقرار ضرب إيران وفي مذكرة تمّت كتابتها الشهر الماضي، تحدث داروش عن حيرة داخل الإدارة الأمريكية بسبب قرار ترامب التراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران قائلاً إن تبرير ترامب قراره بعدد الضحايا الذين كانوا سيسقطون بسببها "لم يكن مقنعا". وقال داروش: "الأرجح هو أنه لم يكن صادق العزم تماما وكان يشعر بالقلق من تأثر فرصه في 2020 بتراجعه فيما يبدو عن الوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية في 2016"، مضيفاً: "هجوم إيراني واحد آخر في المنطقة قد يعيد ترامب إلى ما كان عليه. والأكثر من ذلك، فإن إزهاق روح أمريكي واحد ستحدث فارقا كبيرا على الأرجح". "حديث الشهر" و"أمريكا أولاً" وخلال زيارة الدولة التي قام بها لبريطانيا الشهر الماضي، أسهب ترامب في الحديث عن "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا ووعد باتفاق تجاري "استثنائي" بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ونشرت "ذا ميل أون صنداي" رسالة بعث بها داروش بعد الزيارة وقال فيها إن الرئيس وفريقه "انبهروا" بالزيارة وإن بريطانيا ربما تكون "حديث الشهر" لكنها "(الولايات المتحدة) لا تزال بلد شعار ‘أمريكا أولا‘". "حتى أنت يا بروتوس" وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، من ناحيته، وصف تسريب مذكرات سرية للسفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، ينتقد فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بأنها، قد يضر بالعلاقات. فوكس، الذي يزور واشنطن، أكد على أنه سيعتذر لإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي من المقرر أن يلتقي بها خلال زيارته للولايات المتحدة. "سأعتذر عن حقيقة أن أيا من عناصر جهاز الخدمة المدنية أو الدوائر السياسية لدينا لم يكن على مستوى توقعاتنا أو توقعات الولايات المتحدة بشأن سلوكها، الذي كان خطأ في هذه المسألة تحديدا على نحو غير عادي وغير مقبول إطلاقا"، على حد قوله الوزير البريطاني. فوكس أضاف في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قائلاً: "التسريبات الخبيثة من هذا النوع غير احترافية ولا أخلاقية ولا وطنية وقد تؤدي حقا إلى إلحاق ضرر بهذه العلاقة وتؤثر بالتالي على مصلحتنا الأمنية الأوسع نطاقا". تصريحات الوزير فوكس لعلّها تنهي الزوبعة الإعلامية التي أثارتها مذكرات السفير البريطاني في واشنطن، ذلك أن إدارة الرئيس ترامب لطالما اعتادت على سماع مثل هذه الكلام من حلفائها قبل أعدائها، غير أن لسان حال ترامب لا ريب يقول:"حتى أنت يا بروتوس"، على اعتبار أن لبريطانيا خصوصية لدى ترامب وإدارته فضلاً عن خصوصيتها لدى بلاده.
Euronews (Ar)
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ميتسوتاكيس يتسلّم السلطة في اليونان ويتلقّى رسائل تهنئة
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سلم رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته أليكسيس تسيبراس السلطة اليوم الاثنين لخليفته المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات مبكرة وتعهد بزيادة الاستثمارات وتقليص الضرائب وتوفير وظائف. وأدى ميتسوتاكيس اليمين ليتولى منصب رئيس الوزراء في وقت سابق يوم الاثنين، وسيخوض على الأرجح معركة صعبة للتوفيق بين وعوده والأهداف المالية المتفق عليها مع المقرضين الدوليين. ردود الأفعال الدولية وكان زعيم المعارضة اليونانية، ميتسوتاكيس، تلقّى رسائل تهنئة من العديد من الزعماء إثر فوزه بالانتخابات العامة والتي حصد فيها حزبه "الديمقراطية الجديدة" نحو 40 بالمائة من الأصوات. وفور الإعلان عن نتائج الانتخابات العامّة في اليونان، تقدّم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتهنئة لميتسوتاكيس على فوزه، ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، فإن "الرئيس التركي أجرى اتصالا هاتفيا برئيس وزراء اليونان الجديد، وقدم له التهاني بفوزه في الانتخابات"، معرباً عن أمله بأن "تكون نتائج الانتخابات خيرا على العلاقات التركية- اليونانية والمنطقة". كما تلقى ميتسوتاكيس رسالة تهنئة من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي غرّد على "تويتر" قائلاً: "أود أن أهنئكم على انتصاركم الجلي في الانتخابات التشريعية". وتابع يونكر موجهاً كلامه لمتسوتاكيس قائلاً: "أنت تعرف ارتباطي الشخصي باليونان وشعبها الذين تحملوا الكثير خلال العقد الماضي"، مؤكداً على أن الالتزام الأوروبي تجاه اليونان أمرٌ جدير بالتقدير والاحترام. ومن جهتها، هنأت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، ميتسوتاكيس، وكتبت على حسابها في "تويتر" قائلة: "تهانينا لكميتسوتاكيس ولـ(حزب) الديموقراطية الجديدة على الانتصار الانتخابي". وأضافت ماي أن بلادها "على استعداد كعادتها دائمًا لتعزيز التعاون مع اليونان في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بما يخدم ويعزز مصالح شعبي البلدين. كما تلقى رئيس الوزراء اليوناني الجديد رسالة تهنئة من رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر الذي كتب على حسابه في "تويتر" "إن اليونان تدخل اليوم عصراً جديداً" في إشارة إلى فوز المحافظين على حساب اليساريين في الانتخابات اليونانية. للمزيد في "يورونيوز": تسيبراس يعترف بهزيمته في الانتخابات اليونانية لصالح المعارضة المحافظة قراءة في الانتخابات التشريعية اليونانية وأين اليمين المتطرف من المشهد الجديد ؟ رئيس وزراء اليونان: نحترم نتيجة الانتخابات
Euronews (Ar)
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كانت هذه تفاصيل خبر طالبة بريطانية تفتح باب الطائرة وتسقط إلى حتفها في مدغشقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.