بولتون: ظريف ليس ممثلا شرعيا لبلاده

دبي - بواسطة محمد فارس © MIKE SEGAR

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، فرض واشنطن العقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إشارة إلى أنه لم يعد ممثلا شرعيا لبلاده.

وقال بولتون في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أمس الأربعاء: "فرض العقوبات يظهر لطهران أننا تعتبر عمل وزير خارجيتها كنشاط خاضع للعقوبات. هذا القرار الذي تبناه الرئيس (دونالد ترامب) في غاية الأهمية، ويبعث إشارة إلى أننا لا نرى وزير الخارجية ممثلا شرعيا لبلاده".

وذكر بولتون أنه وفق قرار العقوبات، فإن كافة أصول ظريف في أراضي الولايات المتحدة تخضع للتجميد، كما أن هناك قيودا تفرض على اتصالاته مع المواطنين الأمريكيين.

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وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على ظريف، مشيرة إلى أنه في "قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".

من جهته، أكد ظريف أن هذه الخطوة لا تؤثر إطلاقا عليه ولا على عائلته، لعدم وجود ممتلكات أو مصالح له خارج إيران، وعبر عن شكره للمسؤولين الأمريكيين على اعتبارهم إياه "مثل هذا التهديد الكبير لأجندتهم".

المصدر: وكالات