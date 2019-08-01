طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان التاريخ (الفرصة الثانية)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الخميس، امتحان الفرصة الثانية في مادة التاريخ.

وبدأ الامتحان في التاسعة صباحا ويستمر حتى العاشرة والنصف.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يجرى الطلاب الامتحان ورقيا وليس إلكترونيا، بنظام الكتاب المفتوح.

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ونبهت الوزارة على الطلاب الذين رسبوا في مادة أو أكثر بامتحان مايو الماضي، بدخول الفرصة الإلزامية الثانية في مواد الرسوب، وإن كانوا ممن تقدموا بتظلمات من نتائجهم بامتحان الفرصة الأولى لم تظهر نتيجتها بعد.

وفي حالة رسوب الطلاب في امتحان الفرصة الثانية في مادة أو أكثر، يعدوا راسبين ويعيدون العام كاملًا.

وتستمر الامتحانات التي بدأت في 21 يوليو 2019، حتى 4 أغسطس 2019.