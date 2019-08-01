انقلاب سيارة محملة بـ40 طن زيوت تموينية على الطريق الصحراوي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد: شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بـ40 طن زيوت تموينية. وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المنشأة بانقلاب سيارة محملة بزيت الطعام على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز. تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بـ40 طن زيت طعام تمويني اتجاه الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز ادفو بمحافظة أسوان قيادة "عمر.ع - 38 سنة – سائق - ويقيم دائرة قسم أول أسيوط" وفي إحدى المنحنيات اختلت عجلة القيادة في يده ما أدى لانقلاب السيارة علي جانب الطريق، دون حدوث إصابات بشرية.

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