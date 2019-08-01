افتتاح 5 مراكز تموينية متطورة في بورسعيد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
يفتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، 5 مراكز تموينية متطورة ببورسعيد.
وأشار ناصر ثابت، وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إلي أنه سيتم تطبيق خطة الدولة في منظومة التحول الرقمي على الخدمات التموينية تجريبيًا من خلال 5 مراكز نموذجية لمواكبة المنظومة، وهي، (المجمع التمويني في منطقة الـ5000 بحي الزهور، مركز الخدمات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة في حي المناخ، مركز الخدمات التموينية لحي الضواحي والجنوب بمنطقة المروة، مركز خدمة حي العرب، والشرق لكبار السن).
وأكد وكيل الوزارة على أن المراكز الـ5 تم تجهيزها بأحدث أجهزة الحاسب الآلي ونداء العميل وصالة لاستقبال المواطنين ومزودة بكاميرات، فضلًا عن الاستعانة بشباب الخدمة العامة من خريجي الكليات الذين تم تأهليهم للعمل بالمنظومة مقابل حافز مادى بواقع 750 جنيه، تمنحها لهم الوزارة.
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