تموين بورسعيد: الاستعانة بخريجي الجامعات للعمل في المنظومة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إنه جرى الاستعانة بشباب الخدمة العامة من خريجي الجامعات بعد أن تم تأهيلهم للعمل بالمنظومة الالكترونية للمراكز التموينية المتطورة.

وأشار "ثابت"، في تصريحات صحفية، إلى أن الشباب تم الاستعانة بهم مقابل حافز مادي بواقع 750 جنيه شهريًا، تمنحها لهم الوزارة حتى يشعر المواطن بتقديم الخدمات التموينية في أسرع وقت.

وأكد وكيل الوزارة على أن الفترة المقبلة سوف تشهد أن إنشاء مركز تمويني متعدد الأغراض لتقديم كافة الخدمات لقاطني مدينة بورفؤاد وأهالي سهل الطينة بشرق بورسعيد، بجانب الخمس مراكز التي سيفتتحها اليوم نائب وزير الاتصالات.