محافظ جنوب سيناء يوجه بتفعيل آلية التحصيل الإلكتروني في جميع الإدارات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

وجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء جميع المديريات ومجالس المدن بتفعيل نظام التحصيل الإلكتروني، وشدد على الحفاظ على ماكينات التحصيل التي توفرها وزارة المالية للجهات الإدارية بالمحافظة.

كما ألزام المحصلين وأمناء الخزن باستعمال ماكينات التحصيل في الحالات التي يزيد فيها المبلغ عن 500 جنية عند التحصيل مقابل الخدمات مع إتاحة النظم الإلكترونية.

وأشار المحافظ إلي أنه التقى، بوفد من وزارة المالية برئاسة إبراهيم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، الأربعاء، وناقش إطار تنفيذ سياسات الدولة نحو تعاون كافة الأجهزة لتنفيذ السياسات الإلكترونية والمالية والاقتصادية التي يقرها المجلس القومي للمدفوعات وجهود وزارة المالية في تطبيق هذه النظم على كافة أجهزة الدولة.

وأعلن أنه جرى تنظيم اجتماع مشترك بين وفد وزارة المالية وكافة أجهزة المحافظة بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر.