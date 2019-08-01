محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، تورال رضاييف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة وذلك في مكتبه بمدينة شرم الشيخ. وأبدى السفير الأذربيجاني، تطلع بلاده لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أذربيجان مستقبلا. Advertisements وتناول اللقاء العلاقات المميزة بين العاصمتين القاهرة وباكو، وسبل تنميتها في مجال زيادة أعداد السائحين لجنوب سيناء. وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن العلاقات بين البلدين طيبة بدليل تطور المجال السياحي واستمرار توافد السياح الأذربيجان، كما أهدى المحافظ سفير دولة أذربيجان درع المحافظة تكريما له.

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظات سفير أذربيجان في القاهرة: نتطلع لزيارة الرئيس السيسي إلى "باكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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