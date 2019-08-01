محافظ السويس يوجه بحل مشكلة المياه الجوفية في مقر مركز التأهيل المهني

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد: كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، رئاسة حي الأربعين والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسحب المياه الجوفية المتراكمة داخل مبنى التأهيل الاجتماعي الشامل بمدينة المثلث، مع التحقق من مصدرها. كما كلف اللواء "صقر" مدير عام التضامن الاجتماعي بعمل خطة للارتقاء بالعمل الاجتماعي داخل المبني وتقديم خدمات للمواطنين وتفعيل دور الأقسام الموجودة داخله مع متابعة تطويره. جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ، رافقه خلالها العميد إيهاب سراج رئيس حي الأربعين ومرفت فهمي مدير عام التضامن الاجتماعي، ووجدي السيد مدير عام الطرق.

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