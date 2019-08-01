كيم أشرف على إطلاق صواريخ بمنظومة جديدة

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على تجربة إطلاق صواريخ بواسطة منظومة جديدة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية يوم الخميس.

وقالت الوكالة إن كيم "أشرف على تجربة منظومة مطورة حديثاً لإطلاق الصواريخ الموجهة والمتعددة وذات العيار الثقيل".

وكرر كيم "التعبير عن رضاه حيال نتائج التجربة" معرباً عن "بالغ تقديره" لموظفي أبحاث الدفاع الوطني وصناعة الذخائر الذين "قاموا بصناعة منظومة صواريخ متعددة رائعة بنمط كوري"، بحسب ما قالت الوكالة.

وفي وقت لم تتوافر معلومات إضافية، فإن تلك الصواريخ الموجهة "ستؤدي دوراً رئيسياً في العمليات العسكرية البرية"، بحسب ما أوضحت الوكالة الرسمية.

وبموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، يُحظّر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ بالستية.

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وبحسب اللجنة الكورية الجنوبية لقادة الجيوش، أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخين حلقا لنحو 250 كلم على ارتفاع 30 كلم قبل أن يسقطا في بحر الشرق وهي التسمية التي يطلقها الكوريون الجنوبيون على بحر اليابان.

وبدأت واشنطن وبيونج يانج منذ أكثر من عام عملية دبلوماسية لتسوية مسألة البرامج النووية والبالستية الكورية الشمالية. وعقدت ثلاث قمم بين كيم جونج أون ودونالد ترامب.

وفي آخر هذه القمم في يونيو 2019 اتفقا على استئناف المباحثات.

لكن هذا الالتزام لم يتجسد وحذرت كوريا الشمالية مؤخراً أن العملية يمكن أن تنهار إذا نظمت مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أغسطس 2019 كما هو مقرر.

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