كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تصفي خصومها بسلاح الإعدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، حكماً بإعدام اثنين من موظفي "جهاز الأمن السياسي" التابع للميليشيات ذاتها.

وكشف حقوقيون ومحامون أن "المحكمة الجزائية" في صنعاء، أصدرت حكماً بإعدام شخصين يعملان في سكرتارية الأمن السياسي بتهمة "نقل معلومات للعدو"، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن، مفق صحيفة العرب اللندنية، اليوم الخميس.

Advertisements

وتعتبر تهمة "التخابر" التي بمثابة حجة يستخدمها الحوثيون بكثافة لتبرير أحكام الإعدامات التي دأبت بإصدارها خلال السنوات الماضية، وهي إحدى وسائل تحييد خصومهم أو أفراد داخل المؤسسات التي يديرونها يظهرون علامات رفض أو انتقادات للطريقة التي تدار بها تلك المؤسسات.

وأوضح أحد المحامين، وفقاً للصحيفة، أن المحكومين الاثنين معتقلان في سجن الجهاز منذ حوالي 3 سنوات، وتتهمهما الجماعة بتسريب معلومات إلى التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، وتزويده بإحداثيات ومعلومات عن تحركات الحوثيين العسكرية.