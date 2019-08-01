كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تخصص55 مليون دولار لمكافحة الاتجار بالبشر لصالح الآسيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن البرنامج الذي يمتد لعشرة أعوام كان امتدادًا لمساعدات كانبيرا في المنطقة لمواجهة هذا الخطر خلال السنوات الـ 15 الماضية، مشيرة الي ان أستراليا ساعدت في تدريب أكثر من 13000 مسؤول قضائي عززوا أنظمتهم القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية أفضل للضحايا في رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم عشرة أعضاء.
وقالت باين اثناء إطلاق البرنامج مع نظرائها في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أن الكتلة حققت تقدمًا مع إطلاق خطة العمل الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2015، وخاصة في النساء والأطفال، لكن التعاون الأعمق كان مطلوبًا مع استمرار التحدي "الهائل."
وأضافت ""إن شراكتنا مع الآسيان بشأن الاتجار بالبشر مستمرة في النمو، مما يعزز منطقة أكثر عدلًا."