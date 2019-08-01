كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تنتقد قرار الصين بمنع مواطنيها من السفر اليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الخارجية التايواني تعليق الصين لرحلات المواطنين الصينيين الأفراد إلى الجزيرة، قائلًا إن بكين تبدو خائفة من السماح لشعبها بتجربة "دولة تتمتع بالحرية والانفتاح (والتسامح) ".

أعلنت الصين الحظر يوم الأربعاء في خطوة واضحة قبل انتخابات تايوان في يناير لتكثيف الضغط على الرئيس التايواني تساي إنغ ون لتأييد موقف بكين من أن تايوان هي أرض صينية.

وقال البيان الصادر من وزارة الثقافة والسياحة إن مثل هذه الرحلات سيتم تعليقها يوم الخميس "في ضوء العلاقات الحالية بين الجانبين". لم يذكر المجموعات السياحية، التي كانت تتراجع بالفعل بعد القيود السابقة.

في تغريدة ليلة الأربعاء حول قيود السياحة في بكين، كتب وزير الخارجية التايواني جوزيف وو "يجب السماح لهم بالانضمام إلى المزيد والمزيد من المسافرين من جميع أنحاء العالم لتجربة بلد تعد فيه الحرية والانفتاح والتسامح أمرًا طبيعيًا.. مما الخوف؟"

كما انتقد المكتب الرئاسي التايواني هذه الخطوة الصينية، حيث قالت المتحدثة كولاس يوتاكا إنها "لن تقيد التفاهم المتبادل بين شعب الصين وتايوان فحسب، بل ستحرم الصينين من فرصة معرفة تايوان".

