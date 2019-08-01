كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمني مصري: قطر تدعم عناصر صومالية إرهابية لتخريب المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمني مصري، إن تنظيم "الحمدين" القطري يدعم العشرات من التنظيمات الإرهابية الصومالية للقيام بعمليات إرهابية وتخريبية في عدد من دول المنطقة بما فيها مصر، مشيراً إلى أن تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من أن عدداً من النازحين الصوماليين في طريقهم إلى مصر للتعاون مع تنظيم داعش تؤكد دعم الدوحة للعناصر الإرهابية.

وشدد المسؤول المصري، وفق ما نقلت عنه صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، على أن هناك علاقة وثيقة بين قطر والتنظيمات المتطرفة مثل حركة الشباب الصومالية، التي تسعى الدوحة من خلالها إلى السيطرة على بعض الممرات البحرية، خصوصاً أن مقديشو مرتبطة بالقرن الأفريقي الذي يتمتع بأهمية كبيرة.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بعض النازحين من اللاجئين الصوماليين في توكسون في طريقهم لمصر. كانوا على اتصال بعميل إرهابي هناك".

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وكانت وزارة العدل الأمريكية، اعتقلت الجمعة الماضية لاجئين صوماليين حاولا السفر إلى مصر، بعد أن سجلا تذكرة سفرهما إلى مطار القاهرة الدولي، للالتحاق بصفوف ما يزعم بأنه "ولاية سيناء" التابعة لداعش.

وأضاف المسؤول الأمني، أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المنافذ، بما فيها الجوية والبحرية والبرية، لمنع تسلل أي من العناصر الإرهابية إلى داخل البلاد.

وأشار إلى أن العناصر الظلامية الإرهابية لا تريد لمصر الاستقرار، وتعمل بمساعدة قوى خارجية من بينها قطر وتركيا التي لا تزال تدعم وتؤوي العناصر الإرهابي، بما فيها الإخوان على أراضيها.