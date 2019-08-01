كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قيادي من قوات الحزام الأمني بهجوم استهدف معسكر الجلاء باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء عن مقتل قيادي من قوات الحزام الأمني في هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة بعدن.

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وقتل 3 من عناصر الشرطة اليمنية، وأصيب أكثر من 20 شخصا بينهم مدنيون، بانفجارين أحدهما في احتفال بتخريج عسكريين في مدينة الشيخ عثمان الواقعة في حي عبدالعزيز بمدينة عدن جنوبي اليمن.

وأكد شهود عيان سماع أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرار بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.