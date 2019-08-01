كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تقترح قوانين جديدة لإبقاء المتطرفين في السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الحكومة الأسترالية تشريعا إلى البرلمان يمنح السلطات المزيد من السلطة لإبقاء المتطرفين وراء القضبان بعد أن يقضوا عقوبات بالسجن إذا كانوا لا يزالون يعتبرون خطرين.

وجاءت الخطوة اليوم الخميس ردًا على حصار عام 2017 قتل فيه مسلح، كان يتدرب ذات مرة مع متطرفين مسلمين، موظف استقبال في مبنى في ملبورن واصاب ثلاثة من ضباط الشرطة بعد شهور من إطلاق سراحه في وقت مبكر من السجن.

تم تقديم مشروع القانون لأن الحكومة متهمة بالتعدي علي حقوق الإنسان لأنها تصعد قوانين الأمن القومي ردًا على التهديد المتطور الذي يمثله المسلحون مثل جماعة الدولة الإسلامية.

يقول المدعي العام كريستيان بورتر إن القانون المقترح يغلق ثغرة تمنع امر بعض المتطرفين بالبقاء في الحجز.

