بعد “فيس آب”.. “أيرث أب” يظهر الوجه المخيف للأرض بعد نصف قرن

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بعد الانتشار الواسع لتطبيق “فيس آب” الذي يتيح لمستخدمه اكتشاف صورته في مختلف المراحل العمرية لا سيما في سن الشيخوخة، أطلقت منظمة “غرينبيس” تطبيق “آيرث آب” الذي يظهر تصورا لما ستصبح عليه أرضنا بعد نصف قرن، مظهرا نتائج مرعبة.
وقررت “غرينبيس” روسيا تحويل رموز التطبيق الشهير نحو قضية أكثر عمقا وأهمية ألا وهي تغير المناخ من أجل تسليط الضوء عليها ودق ناقوس الخطر وتوعية الناس بشأنها. فعبر “آيرث آب”، تصورت المنظمة غير الحكومية ما قد تصبح عليه الأرض بعد 50 أو 100 عام. وكانت النتيجة كما كان متوقعا لا تبعث على المرح كما يفعل “فيس آب” بل على الفزع، وتمكن بذلك من تفهم مدى ضرورة التحرك بسرعة من أجل إنقاذ الأرض.
ونشرت المنظمة لا سيما على حساب أنستاغرام التابع لـ “غرينبيس روسيا”، صورا للعديد من الأماكن الشهيرة كما هي عليه اليوم وصورا لنفس الأماكن بعد خمسة عقود.
وتظهر الصور أن كاتدرائية القديس إسحاق وسط سانت بيتيرسبورغ ستغمرها المياه بعد نصف عقد، وبحيرة “بايكال” الملقبة “العين الزرقاء” لسيبيريا ستجفت تماما، والثلج سيغيب عن جبال سوتشيه، وأكبر غابات المنطقة ستتحول صحراء مقفرة.
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