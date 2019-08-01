3 إصابات بجريمتي إطلاق نار بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص بينهم فتى بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة بجريمتي إطلاق نار في النقب، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للعلاج.

ووفقا للشرطة وقعت صباح اليوم الخميس، جريمة إطلاق نار في منطقة قرية وادي النعم جنوبي بئر السبع، ما أدى إلى شاب (19 عاما) وفتى (15 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين وتم نقلهما إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، ورجحت أن تكون الخلفية شجار سابق وقع بين أبناء عائلة واحدة.

كما وقعت جريمة إطلاق نار في قرية تل السبع، أسفرت عن إصابة رجل بجروح وصفت بالطفيفة، حيث نقل الجريح إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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وتأتي جرائم إطلاق النار بالنقب، فيما قتل ساء أمس الأربعاء، سليمان الربيدي وزوجته عزيزة الربيدي، في الأربعينيات من العمر، من قرية اللقية بالنقب.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 39 بينهم 7 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.