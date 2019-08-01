ميغان ماركل تطلق خط أزياء نسائي لتقديم المعونات الخيرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، في العدد الجديد من مجلة "فوغ"، الذي تتولى رئاسة تحريره بشكل شرفي، أنها تعتزم إطلاق خط أزياء نسائي جديد.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، يأتي إطلاق خط الأزياء النسائي في سبيل تقديم المعونات الخيرية، حيث أقنعت ميغان، كبار تجار التجزئة البريطانيين من أمثال ماركس وسبنسر وجون لويس وجاكسو، مع صديقتها مصممة الأزياء، ميشا نونو، بطرح مجموعة من ملابس العمل النسائية، من شأنها أن تساعد "سمارت ووركس Smart Works"، وهي جمعية خيرية تساعد النساء على العمل.

في كل مرة يتم فيها شراء قطعة من أحد تجار التجزئة، سيتم التبرع بمثيلتها للجمعية الخيرية، "سمارت ووركس"، وهي واحدة من أولى جمعيات "ميغان" الخيرية، لمساعدة النساء، اللاتي يأتي معظمهن من خلفيات فقيرة، ويردن الاستعداد لإجراء المقابلات، ويتم ذلك من خلال تزويدهن بزي جديد، يكون ملكهن لاحقا، وتوفير تدريب من فريق من الموجهين المتطوعين، مع توفير مقابلة عمل بعد ذلك تناسب تخصصهن.

وبمجرد نجاح السيدة في المقابلة، يتم الترحيب بها مرة أخرى في الجميعة، لمنحها خمس قطع إضافية من الملابس؛ حتى تتمكن من حضور أول أيام العمل بملابس لائقة.