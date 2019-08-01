شفاعمرو: اعتقال مشتبه سابع بجريمة قتل حجيرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، بطلب الشرطة تمديد اعتقال شاب بشبهة ضلوعه في جريمة قتل الشاب سعيد ماهر مقبل حجيرات (23 عاما)، فيما تم تمديد أمر حظر النشر بالتحقيقات بملف الجريمة.
وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إنه في إطار التحقيقات في ملف جريمة قتل سعيد حجيرات من شفاعمرو، التي وقعت في تاريخ 19-7-2019، تم اعتقال شاب بشبهة ضلوعه في الجريمة، ليكون بذلك المشتبه السابع الذي اعتقل على ذات الخلفية
إلى ذلك، تم الإبقاء على أمر حظر النشر في ملف جريمة قتل حجيرات حتى تاريخ 18-8-2019، علما أن أمر حظر النشر صادر عن محكمة الصلح في الناصرة،
وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 19.7.2019 حينما تعرض الشاب لجريمة إطلاق نار ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، وقد أقر مقتله في المستشفى بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.
هذا، وقد اعتقلت الشرطة عقب وقع الجريمة 6 مشتبهين بينهم امرأة بالضلوع في جريمة القتل.
ومساء أمس الأربعاء، قتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة الربيدي، في الأربعينيات من العمر، من قرية اللقية بالنقب.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 39 بينهم 7 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.
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