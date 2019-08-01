هل برشلونة جدي بضم نيمار؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعيش نجم باريس سان جيرمان، نيمار جونيور، بفترة غامضة في مسيرته، خاصة مع رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي والعودة مجددا إلى ناديه السابق برشلونة، الذي لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لشراء اللاعب البرازيلي.

وأشارت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، "بي إس جي" لا تريد الاستعجال، ومنحت نفسها مهلة نهائية للفصل في الأمر، وذلك مع بداية مسابقة الدوري الفرنسي.

وأضافت أن الوضع تبدل كثيرا، لأنه خلال تلك الفترة قبل عامين، تحرك النادي الباريسي لضم نيمار بسداد شرطه الجزائي، وكان اللاعب البرازيلي على وشك إجراء الفحوصات الطبية وتقديمه لوسائل الإعلام في ملعب حديقة الأمراء.

وذكرت أنه مع إبداء نيمار رغبته في الرحيل منتصف حزيران/ يونيو الماضي، توترت العلاقة بينه وبين الإدارة الباريسية.

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وأكدت "ليكيب" أن "نعم إدارة باريس تريد بيع نيمار، ولكنها حددت مبلغا قيمته 300 مليون يورو، وأن برشلونة على استعداد لاستعادة لاعبه البرازيلي، ولكن ربما غير قادر على سداد فاتورة هذه الصفقة، أو لا توجد رغبة قوية لدى العملاق الكتالوني لإتمامها".

ويرتبط نيمار بعقد مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2022، علما بأنه انتقل إليه قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.