قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم بعام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء أمس، الأربعاء، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في عام 2019.
وجاء على رأس هذه القائمة مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، والذي قاد بلاده للفوز في بطولة كأس أمم أفريقيا التي انتهت في وقت سابق من هذا الشهر في جمهورية مصر العربية.
وشهدت القائمة أيضاً تواجد مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، والذي حقق مع فريقه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في العاصمة مدريد في بداية شهر حزيران الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك ، فقد ترشح مدرب منتخب البرتغال لجائزة الأفضل المقدمة من الفيفا بعد التتويج بلقب دوري أمم أوروبا، فرناندو سانتوس، فيما ترشح تيتي مدرب البرازيل بعد الفوز بلقب كوبا أمريكا.
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