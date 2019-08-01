هؤلاء هم الرجال الأكثر ميلا للخيانة!

ويقول فريق البحث إن النتائج مهمة جدا في الوقت الذي أصبح فيه العلاج ببدائل التستوستيرون أمرا شائعا بشكل متزايد.
وفي الدراسة، أجرى العلماء استطلاعا شمل 224 رجلا من الأصحاء في منتصف العمر، ممن كانوا في علاقة عاطفية ثابتة مدة 20 سنة أو أكثر.
وطُلب من المشاركين الإجابة على أسئلة حول سلوكهم "غير المخلص"، وأخذوا عينات من اللعاب لقياس مستويات هرمون التستوستيرون.
واعترف أكثر من ثلث الرجال المشاركين في الدراسة، بخيانتهم لزوجاتهم (أو شريكاتهم) مرة واحدة على الأقل. وتبين أن لدى معظمهم مستويات "أعلى من المتوسط" من هرمون التستوستيرون.
وقال فريق البحث إنهم وجدوا علاقة "قوية" بين مستويات الهرمون وخيانة الرجال. ويحتمل أن يكون هذا هو السبب وراء ميل الرجال للخيانة أكثر من النساء، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة Biological Psychiatry.
وفي تقرير حول هذه النتائج، أوضح العلماء أن المستويات المرتفعة من هرمون التستوستيرون مرتبطة بالتزاوج والسلوك الجنسي والخيانة الزوجية.
وخلصت الدراسة إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة، هي عامل خطر محتمل للسلوك غير المخلص لدى الرجال.
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