من بينها النازحين والبنى التحتية.. مساع للتحقيق بـ13 ملف فساد بالموصل

كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن وجود مساع للتحقيق بـ13 ملف فساد بالموصل كبدت العراق مليارات الدنانير، مشيرا الى ان من بينها ملف النازحين والبنى التحتية.

وقال المصدر ان "الفترة المقبلة تمهد لفتح 13 ملف فساد في عدة قطاعات كبدت البلاد نحو 100 مليار دينار (84 مليون دولار تقريباً) بأقل من عامين"، مشيراً إلى أن "قسماً من المسؤولين السابقين في نينوى منعوا فعلاً من مغادرة البلاد، وآخرين يخضعون للاستجواب".

واضاف ان "هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام بوزارة الداخلية تشارك التحقيق في عدة قضايا فساد داخل الموصل"، لافتا الى "تورط مسؤولين وسياسيين في بعض تلك الملفات".

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واوضح ان "ملف النازحين وتأهيل البنى التحتية ورفع مخلفات الحرب، أبرز ما ضربه الفساد في الموصل التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة".

وكشفت هيئة النزاهة العراقية، اول أمس الثلاثاء، عن قضية فساد جديدة بقيمة تتجاوز 11 مليار دينار عراقي (نحو 9.5 ملايين دولار) تتعلق بملف النازحين العراقيين بمحافظة نينوى يتورط فيها موظفون ومسؤولون محليون في مدينة الموصل.