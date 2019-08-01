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اللعيبي: قانون الانتخابات بصيغته الحالية سيعيدنا للمربع الاول

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اعتبر النائب عن تحالف النصر جبار اللعيبي، الخميس، أن قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بصيغته الحالية ستعيد البلاد للمربع الاول عبر هيمنة بعض الاطراف الحزبية على المشهد السياسي.
وقال اللعيبي في حديث لـ الخليج 365، "لدينا الكثير من الملاحظات تجاه صيغة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الذي تضمن ظلم واجحاف كبير وقع على الشعب العراقي"، مبينا ان "القانون وخاصة فيما يتعلق بنسبة سانت ليغو 1،9 فقد تسبب بظلم واضح للشعب واعطى المجال بشكل كبير للكتل والاحزاب الكبيرة للاستحواذ على المقاعد واعادة هيمنتها على المحافظات".

وأضاف اللعيبي، وهو وزير سابق، أن "صيغة القانون ستعيدنا للمربع الاول من هيمنة بعض الاطراف الحزبية على المشهد السياسي للبلد"، لافتا الى ان "الوضع بشكله الحالي يعيطنا انطباع بان المرحلة المقبلة لن تشهد أي ملامح تقدم وينبغي اعادة النظر بعدد من فقرات القانون وخاصة النسبة بالنظام الانتخابي".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين 22 تموز 2019، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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