اللعيبي: قانون الانتخابات بصيغته الحالية سيعيدنا للمربع الاول

اعتبر النائب عن تحالف النصر جبار اللعيبي، الخميس، أن قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بصيغته الحالية ستعيد البلاد للمربع الاول عبر هيمنة بعض الاطراف الحزبية على المشهد السياسي.
وأضاف اللعيبي، وهو وزير سابق، أن "صيغة القانون ستعيدنا للمربع الاول من هيمنة بعض الاطراف الحزبية على المشهد السياسي للبلد"، لافتا الى ان "الوضع بشكله الحالي يعيطنا انطباع بان المرحلة المقبلة لن تشهد أي ملامح تقدم وينبغي اعادة النظر بعدد من فقرات القانون وخاصة النسبة بالنظام الانتخابي".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين 22 تموز 2019، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018.
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