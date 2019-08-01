اللعيبي: قانون الانتخابات بصيغته الحالية سيعيدنا للمربع الاول

وقال اللعيبي في حديث لـ الخليج 365، "لدينا الكثير من الملاحظات تجاه صيغة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الذي تضمن ظلم واجحاف كبير وقع على الشعب العراقي"، مبينا ان "القانون وخاصة فيما يتعلق بنسبة سانت ليغو 1،9 فقد تسبب بظلم واضح للشعب واعطى المجال بشكل كبير للكتل والاحزاب الكبيرة للاستحواذ على المقاعد واعادة هيمنتها على المحافظات".

وأضاف اللعيبي، وهو وزير سابق، أن "صيغة القانون ستعيدنا للمربع الاول من هيمنة بعض الاطراف الحزبية على المشهد السياسي للبلد"، لافتا الى ان "الوضع بشكله الحالي يعيطنا انطباع بان المرحلة المقبلة لن تشهد أي ملامح تقدم وينبغي اعادة النظر بعدد من فقرات القانون وخاصة النسبة بالنظام الانتخابي".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين 22 تموز 2019، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018.

