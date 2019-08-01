بالصور: رونالدو يشتري منزل باهط الثمن

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كشفت تقارير صحفية، أن نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اشترى بيتا فخما في مدينة ماربيا المطلة على البحر المتوسط في الجنوب الإسباني.
الفيلا تضم أربع غرف
ويعرف رونالدو بنمط حياته الباذخ، ويحرص على مشاركة عدد من الصور في المنصات الاجتماعية، سواء في الطائرات الخاصة أو خلال الاستجمام على اليخوت في عرض البحر.
المنزل يطل على البحر
وأورد المصدر، أن الفيلا التي اقتناها "الدون" مؤلفة من أربع غرف وتتميز بإطلالة ساحرة على البحر، كما أنها تضم مسبحا وقاعتين للسينما والرياضة، فضلا عن مكان لتخزين النبيذ.
ولا يملك رونالدو هذا البيت فقط في مدينة ماربيا، إذ سبق له أن اشترى بيتا في المنطقة السياحية الشهيرة "كوستا ديل سول"، بـ5.8 مليون دولار.
البيت مزود بأنظمة متقدمة
وتم تشييد البيت بتصميم عصري، وطلاء بالأبيض، فضلا عن سقف عال، وهي مجهزة بأنظمة إلكترونية متقدمة.
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