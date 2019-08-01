بعدما أنهكها النعاس شاهدوا كيف نامت في الطائرة!

صعوبات عديدة قد يواجهها بعض ركاب الطائرات في محاولة النوم أثناء الرحلات الجوية، خاصة طويلة المدى، بما في ذلك الضوضاء وتكييف الهواء وضيق المقاعد.
وبينما علق عدد من المتابعين على هذا المشهد، بأنه حل لا بأس فيه للنوم بشكل مريح أثناء رحلة الطيران، وجد البعض أن نوم المرأة على الأرضية والرجل على المقاعد غير مقبول أبدا.
ولكن في مجمل التعليقات، أبدى المتابعون مخاوف كبيرة حول معيار النظافة، حيث أن الأرضية قد تحمل الكثير من القذارة الناجمة عن آثار الأقدام ومخلفات المسافرين.
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