مقتل 3 شرطيين إثر انفجار بعرض عسكري في عدن اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 3 شرطيين يمنيين، الخميس، وأصيب 20 شخصا بينهم العديد من عناصر الشرطة في هجوم انتحاري استهدف مركزا لقوات الأمن في عدن بجنوب البلاد.

وذكرت مصادر أمنية يمنية أن الهجوم وقع بواسطة سيارة مفخخة عند مدخل مركز قيادة الشرطة في حي "الشيخ عثمان" عندما كان الشرطيون يتجمّعون لأداء تحية العلم.