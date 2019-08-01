القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 3 شرطيين يمنيين، الخميس، وأصيب 20 شخصا بينهم العديد من عناصر الشرطة في هجوم انتحاري استهدف مركزا لقوات الأمن في عدن بجنوب البلاد.
وذكرت مصادر أمنية يمنية أن الهجوم وقع بواسطة سيارة مفخخة عند مدخل مركز قيادة الشرطة في حي "الشيخ عثمان" عندما كان الشرطيون يتجمّعون لأداء تحية العلم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 شرطيين إثر انفجار بعرض عسكري في عدن اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.