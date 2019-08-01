الان تتابع مقتل العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدن- الخليج 365: لقي العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن مصرعه في الهجوم الغادر الذي نفذته مليشيات الحوثي الارهابية بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة على معسكر الجلاء في مدينة عدن اليمنية. وبحسب التفاصيل فقد أسفر الهجوم عن عشرات القتلى والجرحى ، فيما تبنت ميليشيات الحوثي الهجوم على معسكر الجلاء وقالت انه نفذ بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.

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