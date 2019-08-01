الان تتابع ضحايا في انفجار عنيف استهدف شرطة الشيخ عثمان في عدن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عدن- الخليج 365:
هز انفجار عنيف صباح اليوم الخميس مقر شرطة الشيخ عثمان في محافظة عدن جنوبي اليمن ، حسبما أفادت صحيفة
“عدن الغد”.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن انفجارا عنيفا هز مقر الشرطة.كما نقلت عن مصدر أمني أن “مجهولين فجروا سيارة مفخخة في الشرطة”.
وأوضح المصدر أن تفجير الشرطة استهدفها لحظة بدء الطابور الصباحي لأفراد الشرطة ، وأن عددا منهم سقط “ما بين شهيد وجريح”.وأضاف المصدر أن مبنى الشرطة تضرر بشكل كبير.
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